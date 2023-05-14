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Российские войска отразили все атаки ВСУ в районе Артемовска

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Российские войска отразили все атаки ВСУ в районе Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Российские войска отразили все атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в Минобороны РФ.

— На Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск. Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск, — говорится в сообщении.

Армия РФ не допустила прорыва войск и отразила наступление ВСУ, передает РИА Новости.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии касательно контрнаступления.

В Минобороны России недавно сообщили, что штурмовые отряды российской армии овладели еще двумя кварталами Артемовска.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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