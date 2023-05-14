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ТАСС: Два автомата и пять магазинов с патронами выловили из Москвы-реки

Лейла Алиева
Происшествия
ТАСС: Два автомата и пять магазинов с патронами выловили из Москвы-реки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Два автомата и пять магазинов с патронами выловили из Москвы-реки. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Специалисты службы безопасности по прокату электросамокатов накануне заметили в Москве-реке предметы, которые были похожи на средства индивидуальной мобильности.

— Приехавшие на место специалисты при помощи специальных магнитов достали из воды находку. Но оказалось, что это не электросамокаты, а два автомата и пять магазинов с патронами, — рассказал источник.

В настоящее время найденные вещи отправили на экспертизу, где установят их пригодность для стрельбы, передает ТАСС.

В начале апреля в Сочи полицейские остановили автомобиль марки Mercedes-Benz с иностранными номерами. При досмотре в багажнике машины обнаружили более десяти единиц оружия времен Великой Отечественной войны.

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