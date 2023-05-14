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Сергей Собянин рассказал, чьи голоса сопровождают пассажиров в столичном транспорте

Полина Пашкина
Город
Сергей Собянин рассказал, чьи голоса сопровождают пассажиров в столичном транспорте
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 14 мая, рассказал о людях, чьи голоса сопровождают пассажиров в столичном транспорте. Этих дикторов можно услышать не только в метро, но также и в городском наземном транспорте.

В метрополитене при следовании в центр столицы звучит мужской голос, а из него — женский.

Видео: Telegram / Сергей Собянин

— Вот уже 15 лет пассажиров московского метро сопровождают два приятных голоса дикторов: мужской — Алексея Россошанского и женский — Юлии Романовой-Кутьиной, — рассказал Сергей Собянин.

Впервые объявление станций мужским и женским голосом в столичном метрополитене появилось еще в 1980-е годы. Оно действует не только на радиальных, но и на кольцевых линиях при следовании поездов по часовой стрелке и против нее. Идея принадлежала обществу слепых: ориентируясь по голосам, они могут ездить в метро в нужном направлении без карты.

Объявления дикторов также можно услышать на МЦК, МЦД, в автобусах, трамваях, на автовокзалах и автостанциях, отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы сообщил, что участок «Автозаводская» — «Орехово» столичной подземки открылся после окончания строительства новых тоннелей 10 мая.

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