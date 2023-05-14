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Приметы и советы

Голосование на президентских выборах в Турции завершилось

Полина Пашкина
В мире
Голосование на президентских выборах в Турции завершилось
Фото: Pixabay

В Турции завершилось голосование на президентских и парламентских выборах. Избирательные участки были закрыты вечером воскресенья, 14 мая.

На выборах граждане Турции голосовали за президента, который будет управлять страной следующие пять лет, а также 600 депутатов парламента. По словам председателя Высшего избирательного совета (Центризбиркома), нарушений во время выборов не выявили.

Для голосования установили свыше 190 тысяч урн в 81 провинции страны. До этого с 27 апреля по 9 мая выборы прошли на зарубежных участках, где проголосовали более 1,8 миллиона граждан Турции.

Предварительные результаты Центризбирком Турции огласит уже этой ночью. Окончательные итоги будут оглашены 19 мая. В случае если в первом туре голосования никто из кандидатов не наберет 50 и более процентов голосов, состоится второй тур, который намечен на 28 мая, передает РИА Новости.

Итоги выборов в Турции могут повлиять на глобальную политику и определить вектор российско-турецких отношений на ближайшие годы. О шансах Эрдогана сохранить свой пост и о том, как выборы в Турции повлияют на Россию, — в материале «Вечерней Москвы».

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