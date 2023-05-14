Появились первые данные о подсчете голосов на выборах в Турции

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,9 процента голосов на выборах. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,3 процента. Об этом сообщило агентство Anka в воскресенье, 14 мая, по результатам подсчета бюллетеней с 1,8 процента урн.

Согласно данным, полученным по результатам обработки 1,8 процента бюллетеней, Эрдоган набрал более 251 тысячи голосов, а его главный оппонент Кылычдароглу — свыше 228 голосов. Еще один кандидат, Синан Оган, набрал 4,2 процента голосов. Четвертый претендент, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снялся с выборов за три дня до голосования, передает РИА Новости.

Голосование на турецких избирательных участках завершилось этим вечером. На выборах граждане Турции вотировали за президента, который будет управлять страной ближайшие пять лет, а также за 600 депутатов парламента.

Среди всех выдвинутых на президентские выборы кандидатов наиболее высокими шансами на победу обладают действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как может повлиять на отношения Турции и России поражение Эрдогана на выборах.