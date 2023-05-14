«Российские танки снятся нам в кошмарах»: военные ВСУ пожаловались на столкновения с ВС России

Фото: Минобороны РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вернулись из Артемовска, заявили о том, что испытали ужас после столкновений с российскими военными. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщиет издание The New York Times.

Военнослужащие рассказали, что артиллерийские обстрелы шли постоянно. Кроме того, отметил командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ, у украинской армии нет сил противостоять российским войскам. Им не хватает противотанковых ракетных комплексов, например, Javelin.

— Российские танки снятся нам в кошмарах. Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту. Каждый метр города под обстрелом, — передает слова командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ издание The New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сообщил, что украинская армия не имеет достаточного количества оружия, чтобы атаковать российские территории в ходе планирующегося контрнаступления.

В Минобороны России недавно сообщили, что штурмовые отряды российской армии овладели еще двумя кварталами Артемовска.