Эрдоган лидирует в первом туре после подсчета 30 процентов бюллетеней

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После подсчета бюллетеней с 30 процентов урн действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,92 процента голосов на выборах. Об этом стало известно в воскресенье, 14 мая.

Уточняется, что за оппонента Эрдогана Кемаля Кылычдароглу отдали голоса 40,12 процента избирателей. Данные периодически обновляются, сообщили на турецком телевидении.

Голосование на участках завершилось этим вечером. На выборах граждане Турции избирают президента, который будет управлять страной следующие пять лет, а также 600 депутатов парламента.

После обработки 1,8 процента бюллетеней Эрдоган набрал более 251 тысячи голосов, а его главный оппонент Кылычдароглу — свыше 228 голосов. Еще один кандидат, Синан Оган, на момент обработки почти двух процентов бюллетеней набрал 4,2 процента голосов. Четвертый претендент, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снялся с выборов за три дня до голосования.

Итоги выборов в Турции могут повлиять на глобальную политику и определить вектор российско-турецких отношений на ближайшие годы. О шансах Эрдогана сохранить свой пост и о том, как выборы в Турции повлияют на Россию, — в материале «Вечерней Москвы».