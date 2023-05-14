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«Ахмат» из Грозного одолел столичное «Динамо»

Полина Пашкина
Спорт
«Ахмат» из Грозного одолел столичное «Динамо»
Фото: ФК Ахмат / Twitter

В Москве в воскресенье, 14 мая, прошел футбольный матч столичного клуба «Динамо» и «Ахмат» из города Грозного. Встреча закончилась в пользу гостей. Они одержали победу со счетом 3:0.

Забитыми мячами в составе «Ахмата» отличились полузащитник Нене Гбамбле, нападающие Мохамед Конате и Владимир Ильин. Благодаря триумфу во встрече клуб из Грозного закрепился на пятом месте в турнирной таблице текущего сезона чемпионата России по футболу.

Команда «Динамо», которая проигрывала в последних четырех матчах, находится на седьмом месте. У столичных футболистов в активе 42 очка, в то время как у «Ахмата» — 46, следует из турнирной таблицы на официальном сайте Российской премьер-лиги.

После поражения руководство «Динамо» приняло решение об отправке в отставку главного тренера клуба Славиша Йокановича, который возглавлял клуб с июня 2022 года. Представители команды сообщили, что к следующему матчу игроков будет готовить уже другой тренер.

Позднее в СМИ появилась информация, что «Динамо» может возглавить 43-летний сербский специалист Марко Николич. До этого он тренировал команду «Локомотив», однако покинул пост еще в октябре 2021 года.

Футбол ФК «Динамо» (Москва) Россия
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