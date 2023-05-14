Москвичам рассказали о реставрации Центрального телеграфа

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Москва, Тверская улица, 7 Карта всех событий

В столице продолжается комплексная реставрация здания Центрального телеграфа. Такие работы проводят впервые за всю историю существования строения, которое было возведено в 1927 году. Об этом в воскресенье, 14 мая, рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, после завершения работ здание Центрального телеграфа станет новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы.

В настоящее время завершился первый этап реставрации, в ходе которого специалисты выполнили подготовительные работы для укрепления фундамента и демонтаж не несущих конструкций. Масштабную реставрацию планируют продолжить в этом году.

— Здание Центрального телеграфа на Тверской улице имеет большую историческую и архитектурную значимость для Москвы. Возвращение его исторического облика, грамотное включение в жизнь современного мегаполиса по-настоящему важные задачи, — отметил Алексей Емельянов.

В здании запланировали создать помещения для работы и отдыха. Кроме того, будет открыт внутренний двор для проведения различных публичных мероприятий. Прежде он был закрыт и использовался для технических нужд, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице продолжается реставрация дворца пионеров на Воробьевых горах. Специалисты меняют плиты перекрытий, обновляют стяжку полов и перегородки, обустраивают внутренние инженерные системы.