Учебная граната взорвалась в руках у жителя Подмосковья во время застолья

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В городском округе Орехово-Зуево в Подмосковье во время застолья произошел взрыв. В руках у мужчины взорвалась учебная граната. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчина решил продемонстрировать гранату собравшимся друзьям, в результате чего она сдетонировала.

Мужчина погиб. Кроме него в результате происшествия больше никто не пострадал, передает ТАСС.

Другой инцидент с гранатой произошел в марте на востоке столицы. Неизвестный взорвал страйкбольный снаряд в подъезде жилого дома, в результате чего обвалилась плитка. Позже на месте происшествия жильцами был обнаружен предмет, напоминающий гранату.

В апреле в Московской области возле магазина в деревне Кашино под Волоколамском произошел взрыв гранаты. Предварительно было установлено, что на парковке у одного из зданий произошла детонация предмета, внешне схожего с гранатой. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1989 года рождения. Вскоре он сам сознался в содеянном, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».