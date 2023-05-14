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Эрдоган набирает меньше 50 процентов голосов, выборы продлятся на второй тур

Евгений Белоусов
В мире
Эрдоган набирает меньше 50 процентов голосов, выборы продлятся на второй тур
Фото: Unsplash

Выборы президента Турции продлятся на второй тур, лидировавший Реджеп Тайип Эрдоган набрал меньше 50 процентов голосов. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает государственное Анатолийское агентство со ссылкой на данные ЦИК.

Согласно данным подсчета 91,1 процента урн, Эрдоган набирает 49,98 процента голосов, а его главный соперник кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,23 процента.

Однако для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50 процентов голосов. Если ситуация не изменится, будет проведен второй тур выборов, передает ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения турецкой оппозиции о вмешательстве России в выборы президента.

Итоги выборов в Турции могут повлиять на глобальную политику и определить вектор российско-турецких отношений на ближайшие годы. О шансах Эрдогана сохранить свой пост, данных четырех исследовательских агентств о возможных результатах выборов в первом туре и о том, как выборы в Турции повлияют на Россию, — в материале «Вечерней Москвы».

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