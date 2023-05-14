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«Сочи» обыграл «Ростов» в матче 27-го тура РПЛ

Евгений Белоусов
Спорт
«Сочи» обыграл «Ростов» в матче 27-го тура РПЛ
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Матч состоялся в воскресенье, 14 мая, в Сочи.

Встреча команд закончилась со счетом 1:0. Победный гол в ворота ростовской команды забил Тимофей Шипунов. Игрок гостей Кристиан Нобоа получил травму во время матча и покинул поле на 65-й минуте.

После поражения от грозненского «Ахмата» руководство футбольного клуба «Динамо» приняло решение об отправке в отставку главного тренера клуба Славиша Йокановича, который возглавлял клуб с июня 2022 года. Представители команды сообщили, что к следующему матчу игроков будет готовить уже другой тренер.

Позднее в СМИ появилась информация, что «Динамо» может возглавить 43-летний сербский специалист Марко Николич. До этого он тренировал команду «Локомотив», однако покинул пост еще в октябре 2021 года.

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