Народный календарь. Как предугадать погоду в летний сезон, смотря на гусей 18 мая

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В народном календаре 18 мая получило название Ирина (Арина) Рассадница. Женщина стала первой, кого почитали в лике великомучеников. Она родилась в I веке в семье язычника, но приняла христианство, как и ее наставник Апелиан. Правитель Седекия начал гонения против тех, кто исповедовал христианство. Пытки не причинили вреда Ирине — она перенесла их стойко, прожила долгую жизнь и прославилась способностью исцелять больных.

На Ирину Рассадницу в народе было принято заниматься рассадой на грядках. Преимущественно в этот день сажали огурцы и капусту. Считается, что посадкой в этот день должны заниматься только женщины, еще лучше, если они сделают это в полном одиночестве — иначе урожай сглазят. Первый росток капусты накрывали большим горшком, а сверху — белой скатертью. Считалось, что это поможет урожаю быть таким же белым, большим и тугим.

В этот день следили за поведением гусей, чтобы предугадать погоду в летний сезон. Согласно народному поверью, если птицы чистят перья в сухом месте — летом будут идти затяжные дожди. Если же птицы наводят красоту рядом с лужами — можно ожидать солнечные дни без осадков.

Приметы погоды:

Кошка ест траву — к дождю.

Птицы не поют — погода испортится.

После полива вода быстро впиталась в землю — лето придет засушливым.

Именины отмечают: Яков, Адриан, Ирина (Арина).