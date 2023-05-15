Стихийный митинг в поддержку Эрдогана начался в Стамбуле

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Стихийный митинг сторонников действующего президента Турции и одного из кандидатов на выборах Реджепа Тайипа Эрдогана начался в ночь на понедельник, 15 мая, у офиса правящей партии в Стамбуле.

Сообщается, что часть митингующих сторонников Эрдогана перекрыла проезжую часть, но силовики не пытаются кого-либо задерживать. Митингующие горожане кричат кричалки, поют песни и размахивают флагами Турции, а также скандируют лозунги в поддержку своего действующего лидера, передает со ссылкой на корреспондента РИА Новости.

Согласно данным подсчета 91,1 процента урн, Эрдоган набирает 49,98 процента голосов, а его главный соперник кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,23 процента. Так, как ни один из кандидатов не преодолел планку в 50 процентов, может быть объявлен второй тур.

Итоги выборов в Турции могут повлиять на глобальную политику и определить вектор российско-турецких отношений на ближайшие годы. О шансах Эрдогана сохранить свой пост, данных четырех исследовательских агентств о возможных результатах выборов в первом туре и о том, как выборы в Турции повлияют на Россию, — в материале «Вечерней Москвы».