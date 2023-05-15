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Эрдоган заявил, что лидирует на выборах и обвинил оппозицию во лжи

Евгений Белоусов
В мире
Эрдоган заявил, что лидирует на выборах и обвинил оппозицию во лжи
Фото: shutterstock

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 15 мая, заявил, что лидирует в проходящих в стране выборах.

— Мы верим, что победим с результатом выше 50 процентов в первом туре. Продолжают поступать данные с зарубежных участков, — заявил он.

Эрдоган обвинил оппозицию в попытке одурачить людей утверждениями, что их кандидат лидирует на президентских выборах. Политик также отметил, что избирательной комиссии придется потратить больше ожидаемого времени на подсчет голосов, передает ТАСС.

Согласно данным подсчета 91,1 процента урн, Эрдоган набирает 49,98 процента голосов, а его главный соперник кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,23 процента. Так, как ни один из кандидатов не преодолел планку в 50 процентов, может быть объявлен второй тур.

Стихийный митинг начали в Стамбуле сторонники Эрдогана. Часть митингующих перекрыла проезжую часть, но силовики не пытаются кого-либо задерживать. Митингующие горожане поют песни и размахивают флагами Турции, а также скандируют лозунги в поддержку своего действующего лидера.

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