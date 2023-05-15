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Действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,24 процента голосов на президентских выборах в Турции по результатам обработки 100 процентов бюллетеней. Об этом сообщил гостелеканал TRT в понедельник, 15 мая.

При этом после обработки всех бюллетеней его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдаороглу набрал 45,6 процента. Третье место занял кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata) Синан Оган — 5,22 процента голосов.

Претендент от Партии отечества Мухаррем Индже смог набрать 0,42 процента голосов, несмотря на то что за три дня до выборов он снял свою кандидатуру — ЦИК Турции постановил, что голоса за него будут засчитываться как действительные, передает телеканал.

Турецкий лидер заявил, что лидирует в проходящих в стране выборах. Эрдоган обвинил оппозицию в попытке одурачить людей утверждениями, что их кандидат лидирует на президентских выборах. Политик также отметил, что избирательной комиссии придется потратить больше ожидаемого времени на подсчет голосов.

14 мая в Турции прошел первый тур президентских выборов. По итогам процедуры к власти в стране впервые за 20 лет может прийти прозападный оппозиционный политик. Из-за этого отношения между Россией и Турцией могут серьезно ухудшиться — вплоть до введения санкций, полагают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.