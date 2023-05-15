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ВСУ при отступлении подожгли в Артемовске многоэтажный дом с местными жителями

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ при отступлении подожгли в Артемовске многоэтажный дом с местными жителями
Фото: gur.gov.ua

Украинские войска при отступлении из Артемовска подожгли жилой многоэтажный дом, в подвале которого прятались жильцы. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал эвакуированный из зоны боев житель города Олег Корнеев.

— Перед тем как пришли вагнеровцы, дня за два-три нас подпалили. Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли, не выпускали, — вспоминает он.

По словам местного жителя, ВСУ не только заминировали вход, но и стреляли при попытке подняться наверх, передает РИА Новости.

Несмотря на это, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось освободить заблокированных в заминированном подвале мирных жителей Артемовска.

В Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды российской армии овладели еще двумя кварталами Артемовска. Параллельно с этим войска группировки «Юг» нанесли поражение 54-й мотопехотной бригаде, а также 60-й и 93-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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