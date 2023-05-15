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Очистку акваторий 15 причалов проведут в столице

Полина Пашкина
Город
Очистку акваторий 15 причалов проведут в столице
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице проведут очистку акваторий 15 пассажирских причалов. Кроме того, еще у шести запланировали укрепление дна. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

Уточняется, что все мероприятия будут проходить только в будние дни в утренние часы, чтобы обеспечить бесперебойную работу судоходства. Их организуют до завершения сезона навигации.

— Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений, — рассказал Петр Бирюков.

По словам заместителя мэра, проведение таких работ необходимо для обеспечения безопасности теплоходов, поскольку нахождение на дне крупного бытового мусора и металлолома может привести к их повреждению.

Подготовка к началу навигации причалов и набережных столицы завершилась в апреле, рассказал Петр Бирюков.

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