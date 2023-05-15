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Приметы и советы

«Коммерсантъ»: В России резко выросли продажи квадрокоптеров

Араз Салехов
Общество
«Коммерсантъ»: В России резко выросли продажи квадрокоптеров
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В российской рознице увеличился спрос на квадрокоптеры. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

— Закрытие летных зон в большинстве регионов и увеличение числа штрафов за несогласованный запуск дронов пока не сказались на интересе к ним, — говорится в материале.

Как стало известно «Ъ», на Wildberries продажи гражданских БПЛА выросли в 20 раз, до 26,7 тысячи штук, по сравнению с прошлым годом. На Ozon — в 15 раз (до 17,6 тысячи). Беспилотники получили популярность в связи с российско-украинским конфликтом: около 20 процентов всех продаваемых в России дронов используются в зоне СВО, поделились аналитики.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал новую линейку отечественных беспилотников. Он отметил, что Россия в последние годы немного отставала от других в этой сфере. Но сейчас в нашей стране выпускают хорошие разведывательные дроны. Помогают военнослужащим и гражданские летательные аппараты. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на крупнейшем производстве таких БПЛА и узнал, какие новинки там выпускают.

Какие системы защиты против беспилотников есть у России — в материале «ВМ».

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