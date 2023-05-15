Директор «Ленкома» Варшавер рассказал о состоянии здоровья режиссера Панфилова

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Госпитализированный с инсультом режиссер и сценарист Глеб Панфилов остается в больнице. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

— Глеб Анатольевич разговаривает, на все реагирует, но сейчас у него развилась пневмония, и врачи борются с этим заболеванием, — цитирует его РИА Новости.

Накануне Варшавер рассказал, что состояние госпитализированного с инфарктом режиссера улучшилось. Помимо этого, Панфилов начал подавать знаки, которые свидетельствуют о его будущем выздоровлении. Медики, занимающиеся его лечением, также очень в это верят.

Панфилов попал в больницу с инсультом 12 мая. Позже телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что у режиссера диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Врачи отмечали осложнения в виде тромбоцитоза и пневмонии.

Сейчас прославленному режиссеру 88 лет. Под его руководством вышло множество фильмов, среди которых «Начало», «Иван Денисович», «Прошу слова», «В огне брода нет», «Васса» и многие другие.