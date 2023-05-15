Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон планирует объявить об очередном пакете военной помощи Киеву. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британское правительство.

— Сунак объявит о новой военной помощи Украине в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности — с дальностью более 200 километров, — говорится в материале.

Лондон передал Киеву крылатые ракеты Storm Shadow. Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Великобритания рискует превратиться в опустошенную территорию после этого. По его словам, британские власти ведут агрессивную политику в отношении России, защищая при этом интересы «неонацистского бандеровского режима».

В МИД РФ передачу Украине Storm Shadow назвали очередным шагом к эскалации конфликта. Дипмиссия подчеркнула, что Россия имеет право принять необходимые для нейтрализации угрозы меры.