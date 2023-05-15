Правительство РФ расширит возможности для IT-компаний получить кредит по льготным ставкам

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Российские власти расширяют возможности получения льготного кредита для IT-компаний, производящих программное обеспечение. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 15 мая.

— Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой три процента годовых. Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями, предусмотренными для IT-бизнеса, а также правом на пониженные страховые взносы, — сказал он.

По его словам, деньги можно будет направлять на стимулирующие выплаты специалистам и возмещение прошлых расходов, сообщает сайт правительства.

В конце апреля правительство планировало обязать продавцов компьютеров предустанавливать на них российские операционные системы. Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов отметил, что данная мера позволит бороться с контрафактными поставками компьютеров с нелегальной Windows.

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Эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о перспективах отечественных ОС и оценил их способность заменить зарубежные.