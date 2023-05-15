Людмила Гусева: Демографическая политика Москвы является целостной и комплексной

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В столице поддерживают жителей всех возрастов в рамках целостной и комплексной демографической политики. Об этом в понедельник, 15 мая, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике МГД Людмила Гусева.

— Демографическая политика в Москве состоит из целого ряда компонентов, которые работают в комплексе. Забота о детях, качественное образование и детское здравоохранение, помощь беременным женщинам и молодым родителям, развитие механизмов роста благосостояния матерей в декрете, повышение квалификации и помощь в открытии собственного дела не менее важны, чем такие проекты, как «Московское долголетие», — сказал она.

По ее словам, благополучие и благосостояние достигаются не только с помощью денег: так, в столице развивается медицина и социальная инфраструктура, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр города Сергей Собянин рассказал, что правительство столицы продолжает поддержку передовых технологий и проводит активную работу по внедрению разработок в сферу образования.

Напомним, что более 90 мероприятий прошло в проекте «Серебряное наставничество» за месяц. Так, Аллу Прохожеву из Центра московского долголетия «Рязанский» и Вику из Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина объединила любовь к творчеству, ведь они обе увлекаются живописью.