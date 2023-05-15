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Приметы и советы

ВСУ ударили по Луганску двумя крылатыми ракетами Storm Shadow

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ ударили по Луганску двумя крылатыми ракетами Storm Shadow
Фото: shutterstock

Украинские военные нанесли удары по Луганску двумя ракетами Storm Shadow. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

— 15 мая в 08:00 вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по городу Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, административное здание и два легковых автомобиля, — говорится в Telegram-канале представительства.

13 мая ВСУ впервые применили при обстреле крылатые ракеты Storm Shadow, которые стране направила Великобритания. Их использовали при обстреле Луганска.

Россия оставляет за собой право на реализацию мер по нейтрализации угроз, которые могут быть вызваны применением Украиной британских крылатых ракет, заявили в МИД РФ. По словам представителей ведомства, передача Киеву ракет Storm Shadow ведет к эскалации ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву, — в материале «Вечерней Москвы».

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