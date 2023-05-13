ВСУ применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили при обстреле крылатые ракеты Storm Shadow, которые стране направила Великобритания. Их использовали при обстреле Луганска. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Накануне в Луганске прогремели два взрыва. После них над одним из местных заводов появились круги дыма. В результате атаки были ранены шестеро детей.

Первоначально в представительстве ЛНР заявляли, что ВСУ применили украинский комплекс «Гром».

— По уточненной информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США), — сообщили в Telegram-канале представительства.

Россия оставляет за собой право на реализацию мер по нейтрализации угроз, которые могут быть вызваны применением Украиной британских крылатых ракет, заявили в МИД РФ.

Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву, — в материале «Вечерней Москвы».