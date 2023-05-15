Сергей Собянин рассказал про обновленные поликлиники в Зеленограде и Печатниках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В районе Печатники и Зеленограде открылись после капитального ремонта две взрослые поликлиники. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это филиал № 1 поликлиники № 109 и поликлиническое отделение № 5 Городской клинической больницы имени Кончаловского — их посещают порядка 80 тысяч горожан, — пояснил он.

Во время работ специалисты установили современное оборудование, оборудовали зоны ожидания диванами, кулерами, телевизорами и кондиционерами, а также разместили понятную систему навигации.

В данных медучреждениях работают врачи восьми востребованных специальностей, что позволит горожанам тщательнее следить за своим здоровьем, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.

Также Собянин анонсировал открытие флагманск­ого центра Боткинской больницы в этом го­ду. По его словам, модернизация этого медучреждения является одним из важнейших городских проектов.