Песков: Россия с большим вниманием наблюдает за новостями о ходе выборов в Турции

Фото: Администрация президента РФ

Россия с большим вниманием наблюдает за новостями о ходе выборов в Турции. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В любом случае рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться, — сказал он.

Песков отметил, что Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа. Также официальный представитель Кремля выразил уверенность в том, что Анкара в состоянии обеспечить проведение транспарентных выборов и не допустить незаконных действий, передает ТАСС.

Действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24 процента голосов на президентских выборах в Турции по результатам обработки 100 процентов бюллетеней.

Его главный оппонент — Кемаль Кылычдароглу — идет вторым после турецкого лидера, 45,6 процента граждан отдали свой голос турецкому оппозиционеру. Третье место занял кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata) Синан Оган — 5,22 процента голосов. Претендент от Партии отечества Мухаррем Индже смог набрать 0,42 процента голосов, несмотря на то что за три дня до выборов он снял свою кандидатуру.

Как рвущаяся к власти турецкая оппозиция относится к России — в материале «Вечерней Москвы».