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В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО

Лейла Алиева
В мире
В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Анонсированная Великобританией военная помощь Украине не повлияет на ход специальной военной операции. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Еще раз повторяем: это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход специальной военной операции. Но, безусловно, это ведет к дальнейшим разрушениям. Для Украины эту историю делают гораздо сложнее, — приводит его слова РИА Новости.

По данным телеканала Sky News, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон намерен объявить об очередном пакете военной помощи Киеву.

Также стало известно, что предстоящим летом Великобритания приступит к обучению украинских пилотов. Помимо этого, совместно с рядом стран Лондон продолжает работу по поставкам Украине F-16.

11 мая телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Как выяснилось, эти ракеты могут ударить вглубь территории новых регионов России.

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