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Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов
Фото: shutterstock

Предстоящим летом Великобритания приступит к обучению украинских пилотов. Об этом в понедельник, 15 мая, заявили в британском правительстве.

— Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, чтобы пройти базовую подготовку. Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению самолетов F16 — истребителей, которые предпочла Украина, — говорится в сообщении.

Совместно с рядом стран Великобритания продолжает работу по поставкам Украине F-16.

Также стало известно, что британский премьер-министр Риши Сунак во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон объявит об очередном пакете военной помощи Киеву.

Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Великобритания рискует превратиться в опустошенную территорию после передачи ракет Storm Shadow Украине. По его словам, британские власти ведут агрессивную политику в отношении России, защищая при этом интересы «неонацистского бандеровского режима».

Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву, — в материале «Вечерней Москвы».

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