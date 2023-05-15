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Солдат ВС РФ рассказал о первом встречном бое с немецким танком Leopard

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Солдат ВС РФ рассказал о первом встречном бое с немецким танком Leopard
Фото: shutterstock

Российские танкисты впервые противостояли экипажу украинской армии на немецком танке Leopard. После первого же выстрела вражеская техника отступила. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил командир танкового батальона ВС РФ с позывным «Тигр».

— Позавчера Leopard вышел отработать наши позиции, мы сразу выдвинулись на встречный бой. С «Леопардом» это первый случай. Наша дежурная бронегруппа выдвинулась на прямую наводку. Наш экипаж первый дал ему (открыл огонь — прим. «ВМ»), не попал, помешал рельеф местности. Он (Leopard — прим. «ВМ») это заметил и начал уходить, отступил, — сказал он.

Украинский танк германского происхождения выкатился, чтобы отработать по опорному пункту армии России, передает ТАСС.

Недавно российская армия уничтожила немецкий танк Leopard. Пересказывая слова одного из военнослужащих, первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся».

Стало известно, что Германия собирается предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи. В него могут войти 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1 и порядка 200 разведывательных беспилотников.

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