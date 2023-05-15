Минпросвещения создаст новый словарь по русскому языку

Фото: Pexels

Минпросвещения России разрабатывает новый словарь в рамках закона о государственном языке. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

— Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, эту работу мы завершаем, — приводит его слова ТАСС.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете употребления иностранных слов и выражений, имеющих аналоги в русском языке. Теперь русский язык будет обладать статусом языка государствообразующего народа. Использование иностранных слов разрешается только в том случае, если они не имеют аналогов в русском языке.

Что означает новый закон, какие слова попадут под запрет и что об этом думают филологи — в материале «Вечерней Москвы». Формально закон запрещает употреблять в рамках госязыка иностранные слова, которым нет аналогов в русском языке. Однако в действительности все зависит от того, попадет ли то или иное заимствованное слово в нормативный словарь.