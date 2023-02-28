Путин подписал закон о запрете имеющих русские аналоги иностранных слов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете употребления иностранных слов и выражений, имеющих аналоги в русском языке. Соответствующий документ опубликовали во вторник, 28 февраля, на официальном портале правовой информации.

Согласно представленной информации, русский язык теперь будет обладать статусом языка государствообразующего народа. Использование иностранных слов разрешается только в том случае, если они не имеют аналогов в русском языке, говорится в тексте документа.

Кроме того, закон вводит понятие «нормы современного русского литературного языка». Новые стандарты будут зафиксированы в словарях и справочниках, а также на специальных информационных ресурсах.

Данный законопроект был одобрен Советом Федерации 22 февраля. 16 февраля аналогичное решение приняла Госдума.

Что означает новый закон, какие слова попадут под запрет и что об этом думают филологи — в материале «Вечерней Москвы». Формально закон запрещает употреблять в рамках госязыка иностранные слова, которым нет аналогов в русском языке. Однако в действительности все зависит от того, попадет ли то или иное заимствованное слово в нормативный словарь.