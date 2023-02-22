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Совфед одобрил регулирующий употребление иностранных слов закон

Александр Афонин
Политика
Совфед одобрил регулирующий употребление иностранных слов закон
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совфед одобрил закон, который подразумевает ограничение использования иностранных слов в русском языке.

Документ представляет собой поправки в Закон «О государственном языке». Согласно представленной информации, русский язык теперь будет обладать статусом языка государствообразующего народа.

Кроме того, закон вводит понятие «нормы современного русского литературного языка». Новые стандарты будут зафиксированы в словарях и справочниках, а также на специальных информационных ресурсах.

С начала действия закона будет осуществляться строгий контроль за соблюдением установленных норм в ряде сфер. В частности, это затронет образование, средства массовой информации, различные выступления и так далее, уточняется в документе.

Что означает новый закон, какие слова попадут под запрет и что об этом думают филологи — в материале «Вечерней Москвы».

Так, инициатива расширяет перечень сфер использования русского языка как государственного. В документе говорится, что нормы закона также распространяются на «информацию, предназначенную для потребителей товаров (работ, услуг)».

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