Вице-спикер МГД Орлов: Ремонт доходных домов — пример сохранения архитектурного наследия в жилом фонде

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Олсуфьевский пер., д. 2/4 Карта всех событий

Около 30 жилых зданий, которые построили в конце XIX — начале XX века в виде доходных домов, будут отремонтированы в текущем году. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил вице-спикер Мосгордумы, председатель комиссии Московской городской Думы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

По словам вице-спикера, это позволит сохранить памятники архитектуры в жилом состоянии.

— Доходные дома конца XIX — начала XX века — уникальные строения. В свое время они представляли передовую концепцию: впервые в Москве возводилось многоквартирное жилье, предназначенное для сдачи, — сказал Орлов.

Жить в таком здании было модно и престижно. Но существовал ряд особых правил пользования квартирами — контрактником предусматривался регулярный ремонт или запрет на курение. Текущий ремонт доходных домов продолжает давнюю традицию бережного отношения к жилью.

Как уточняет Орлов, работы ведутся за счет средств из Фонда капитального ремонта. В перечне запланированных работ на 2023 год — ремонт фасада и крыши, замена коммуникаций в доме по адресу Олсуфьевский переулок, дом 2/4. В доме по адресу улица Покровка, дом 34, город планирует укрепить стены и воссоздать лепнину.

В ходе отделочных работ будут применены передовые техники, к примеру, лазерное сканирование и 3D-моделирование, что позволит восстановить в мельчайших деталях лепной декор. Такие важные элементы требовали от мастеров того времени огромного опыта, это ручная работа, которая заслуживает быть сохраненной и восстановленной максимально близко к оригиналу, передает агентство городских новостей «Москва».

11 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ремонте в рамках региональной программы капремонта 30 жилых зданий, которые в прошлом были доходными домами.