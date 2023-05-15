Покушение совершили на врио главы МВД ЛНР Корнета

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На временно исполняющего обязанности главы Министерства внутренних дел Луганской народной республики Игоря Корнета совершили покушение. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили представители правоохранительных органов региона.

Уточняется, что он пострадал при взрыве, который произошел в центре Луганска. Взрыв прогремел в барбершопе, который располагается на улице Демехина рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета. Взрыв произошел в час пик.

— Сильно ранен. На него покушались. В реанимации, — цитирует представителя правоохранительных органов ТАСС.

По предварительным данным, причиной взрыва, который произошел в центре Луганска днем 15 мая, стал подрыв. Очевидцы поделились кадрами последствий происшествия. На снимках видны выбитые окна и нанесенные припаркованным поблизости машинам повреждения.

13 мая на окраине Луганска прогремел еще один взрыв. Он раздался около десяти часов утра в поселке Юбилейном. По сообщениям очевидцев, в результате происшествия в ряде домов оказались выбиты стекла.