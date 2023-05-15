«Невыгодно ее сажать»: тетя Блиновской считает, что ее племянница избежит наказания

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Блогер Елена Блиновская не сядет в тюрьму, а отделается штрафом или полным возмещением ущерба. Об этом заявила тетя автора марафонов Галина Алцыбеева.

Женщина призналась, что не общалась с Блиновской уже пять лет и не сильно сочувствует ей. В то же время она уверена, что племянницу не посадят в тюрьму.

— Ее деньги испортили. Она платила налоги до 2019 года, а потом, видимо, захотелось большей прибыли. Ее родители места себе не находят, но сказали, что насчет этого нам надо молчать. Они надеются, что все закончится нормально… дадут Лене заплатить налоги. Государству тоже невыгодно ее сажать, оно ведь получает прилично, — заявила Алцыбеева, чьи слова приводит «СтарХит».

На суде Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов более чем на 918 миллионов рублей, просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако суд отправил женщину под домашний арест. Адвокаты блогера обжаловали это решение.

В пресс-службе Пресненского районного суда сообщили, что суд проверит законность ареста Блиновской. Заседание назначили на 22 мая.

Отец блогерши убежден, что его дочь подставили. В ее аресте и предъявленных обвинениях он считает виновным своего зятя Алексея Блиновского. Отец обвиняемой в неуплате налогов также заявил, что готов отправиться в тюрьму вместо нее.