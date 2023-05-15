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В посольстве РФ заявили, что ограничений на выдачу российских виз в Финляндии нет

Павел Иванов
Общество
В посольстве РФ заявили, что ограничений на выдачу российских виз в Финляндии нет
Фото: Pixabay

Ограничений на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось, подобные случаи носят единичный характер. Об этом сообщили в посольстве России в понедельник, 15 мая.

— Случаи отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Финляндии, как и ранее, носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки тому, что было указано при оформлении визы, — цитирует сообщение РИА Новости.

13 мая ряд СМИ сообщил, что российские пограничники начали аннулировать визы граждан Финляндии, которые пересекают границу ради покупок и бензина. Многие путешественники, которые посещают РФ на регулярной основе, являются обладателями деловых виз, а не туристических. Однако посещение заправочной станции или магазина не является командировкой.

Тем временем страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, как сообщили в МИД. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».

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