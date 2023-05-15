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Экс-сотрудника посольства США в РФ арестовали по делу о конфиденциальном сотрудничестве

Евгений Силаев
Происшествия
Экс-сотрудника посольства США в РФ арестовали по делу о конфиденциальном сотрудничестве
Фото: glava.rk.gov.ru

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— В ходе оперативно-разыскных действий правоохранительные органы при поддержке сотрудников ФСБ России задержали во Владивостоке Роберта Шонова. После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ. В отношении обвиняемого избран арест, — рассказал собеседник агентства.

На время следствия Шонов помещен в СИЗО «Лефортово». Обвинение настаивает на продлении ареста на три месяца, передает агентство.

27 апреля Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина РФ Расулова по делу о государственной измене. Заседание проходило в закрытом режиме, так как в материалах дела присутствуют данные под грифом «секретно».

О том, что подозреваемого задержали, стало известно в этот же день. Накануне ФСБ задержала еще двоих граждан страны по подозрению в том же преступлении. Суд также отправил Юрия Плыске и гражданина Довганя в СИЗО.

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