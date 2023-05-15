Названо средство, которое поможет избавиться от краски для волос на коже

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Окрашивание волос дома имеет ряд своих преимуществ. Зачастую это выходит дешевле, чем в салоне, и процедуру можно провести в любое удобное время, не подстраиваясь под график мастера в парикмахерской. Однако после проведения окрашивания на коже могут остаться пятна краски. Чтобы избавиться от них, можно применить кефир.

Оказывается, этот напиток обладает отбеливающими свойствами. После его нанесения пятно от краски можно будет легко удалить с кожи. Применять кефир можно и на чувствительной коже.

Чтобы убрать въевшуюся краску, необходимо нанести напиток на пятно и оставить в течение 15 минут. После этого пятно легко удалится с кожи, передает издание The Voice Mag.

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