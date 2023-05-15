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Приметы и советы

Названо средство, которое поможет избавиться от краски для волос на коже

Полина Пашкина
Общество
Названо средство, которое поможет избавиться от краски для волос на коже
Фото: Pexels

Окрашивание волос дома имеет ряд своих преимуществ. Зачастую это выходит дешевле, чем в салоне, и процедуру можно провести в любое удобное время, не подстраиваясь под график мастера в парикмахерской. Однако после проведения окрашивания на коже могут остаться пятна краски. Чтобы избавиться от них, можно применить кефир.

Оказывается, этот напиток обладает отбеливающими свойствами. После его нанесения пятно от краски можно будет легко удалить с кожи. Применять кефир можно и на чувствительной коже.

Чтобы убрать въевшуюся краску, необходимо нанести напиток на пятно и оставить в течение 15 минут. После этого пятно легко удалится с кожи, передает издание The Voice Mag.

Парикмахер Марина Лапина рассказала, какое окрашивание поможет женщинам выглядеть моложе.

Эксперт по волосам и стилист Лорен Удо призвала женщин в возрасте отказаться от трех видов причесок. По ее мнению, такие образы подчеркивают любую потерю объема и ухудшение текстуры волос, создавая резкие линии на голове и на лице.

Волосы могут выпадать по разным причинам, однако есть одна распространенная ошибка, которую совершают многие женщины. Парикмахер-стилист Джин Лопес призвала отказаться от тугих причесок и назвала хорошие альтернативы.

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