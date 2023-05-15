Постпред КНР заявил о необходимости условий для начала переговоров по Украине

Фото: Pixabay

Возобновления переговоров на тему украинского кризиса не стоит ждать еще много лет, если вовремя не появятся все необходимые условия для подобных консультаций. С таким заявлением выступил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Исключительно важно незамедлительно найти политическое решение кризиса. Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос. Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Возобновления диалога, переговоров невозможно ждать в течение многих-многих лет.

— Следует создать условия для начала переговоров, не следует подливать масло в огонь конфликта для извлечения из него преимуществ, что делают некоторые страны, — сказал он.

Он отметил, что специальный представитель Китая отправился на территорию Польши, Франции, Украины, Германии и России. Дипломат постарается переговорить со всеми заинтересованными стороными, чтобы удалось добиться мирного разрешения конфликта и начать переговоры на политическом уровне. Он отметил, что китайская сторона продолжает настаивать на скорейшем урегулировании кризиса на Украине, передает ТАСС.

В Стокгольме состоялась встреча министров стран Евросоюза (ЕС). На ней обсуждали, помимо специальной военной операции (СВО) на Украине, возможность пересмотра отношений с Китайской Народной Республикой. Пекин начал применять миротворческие усилия в отношении СВО. Теперь сторонники Киева считают, что Китай может сыграть большую роль в урегулировании конфликта на Украине, хотя ранее призывали не поставлять оружие России.