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На Западной Украине постепенно начинается настоящая паника. Там люди начали покидать свои дома и перемещаться на другие территории. Об этом рассказал полковник в отставке, в прошлом старший преподаватель кафедры радиационной, химической и биологической защиты (РЗБЗ) Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского Геннадий Березин.

По его словам, власти в Хмельницком и Тернополе упорно пытаются замолчать тот факт, что российские высокоточные морские и авиационные ракеты якобы добрались до военных складов с обедненным ураном. Березин отметил, что западные города Украины в буквальном смысле охватила паника.

— Под воздействием высокой температуры обеднённый уран снарядов загорелся и сформировалось радиоактивное облако. При оседании его частиц сформировался след радиоактивного облака, который опасен внешним и внутренним облучением. Ветер поднимает пыль с загрязнённой местности, и обеднённый уран при дыхании попадает в организм человека, вызывая внутреннее облучение, — передает Березин в беседе с «МК».

Он отметил, что люди стараются в первую очередь вовремя вывезти детей, поскольку считают, что в этих городах находиться просто опасно. Опасность действительно допустима: радиоактивная пыль оседает в легких, и организм может подвергнуться заражению.

Британия несет ответственность за поставки Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что и ВСУ будут нести ответственность за использование такого рода боеприпасов.