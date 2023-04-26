Песков: Британия несет ответственность за поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Фото: Администрация президента РФ

Британия несет ответственность за поставки Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом в среду, 26 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Британцы должны понимать, что им придется нести за это (поставки снарядов с обедненным ураном на Украину — прим. «ВМ») ответственность, — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что и ВСУ будут нести ответственность за использование такого рода боеприпасов, сообщает ТАСС.

Великобритания 21 марта объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Он применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных разрушений после пробития брони. В наши дни обедненный уран входит в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

Сдержат ли британцы обещание, чем опасны такие снаряды и как ответит Россия, «Вечерняя Москва» узнала у профильных специалистов.

Накануне заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил украинской стороне тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном. При этом Великобритания не отслеживает использование подобных снарядов.