В Тбилиси прошли протесты с требованием отказаться от авиасообщения с Россией

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Граждане Грузии провели в столице страны акцию, в ходе которой потребовали от грузинских властей отказаться от авиасообщения с Россией, а также от возможности безвизового режима, передает РИА Новости.

— В то время, когда оккупированы 20% нашей территории и когда происходит уничтожение Украины, у нас нет права принимать подарки от России. Начало авиасообщения и принятие безвизового режима вредит нашей репутации, — заявил один из участников акции журналистам.

Участники протестов принесли с собой плакаты, а также потребовали от руководства Грузии ограничить въезд в страну для российских граждан. Однако людей на акцию собралось не так много, и перекрывать дороги не потребовалось, отмечает агентство.

Президент России Владимир Путин ранее отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

США и Европа могут ввести экономические ограничения в отношении Грузии, если Тбилиси согласится на возобновление авиасообщения с РФ. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился Игорь Гвритишвили, политолог, член совета Союза грузин России.