«Желтый» уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Подмосковье до вечера 17 мая

Фото: МЧС / Рязанская область

В Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за возможных пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр России во вторник, 16 мая.

— Период предупреждения — до 23:00 17 мая. Местами высокая пожарная опасность четвертого класса, — говорится в сообщении.

Главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков объяснил, можно ли предсказать, где возникнут лесные пожары в летний период. По словам эксперта, для возникновения лесного пожара необходимы два условия: наличие горючих материалов и источник огня.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил в беседе с «Вечерней Москвой» о повышенной пожарной опасности в столичном регионе. Он уточнил, что москвичи начнут ощущать тепло уже в ближайшие дни. Так, 9 мая столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла, а к выходным — до плюс 22 градусов.

Эксперты в беседе с «ВМ» решили напомнить о правилах пожарной безопасности в период отдыха россиян возле лесных массивов.