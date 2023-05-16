Сергей Собянин рассказал, как за рубежом используют 3D-принтеры московского производства

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Продукты первых российских производителей 3D-принтеров пользуются спросом в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 16 мая.

— 3D-принтеры используют в сфере образования. На примере моделей школьники и студенты изучают строение вирусов и тестируют разработки для своих проектов. Дизайнеры и художники-реконструкторы в области искусства и моды создают детали для уникальных костюмов и предметы интерьера, — пояснил глава города.

Например, столичная компания Picaso 3D выпускает модели для печати, в том числе мельчайшие детали для медоборудования и крупные составляющие для арт-объектов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Уже более 500 столичных ИТ-компаний смогли продвинуть свои продукты на зарубежные рынки благодаря помощи Московского экспортного центра. Объем мер, который предлагается в рамках поддержки экспортной деятельности, финансовой поддержки при выходе на зарубежные рынки большой, и есть возможность найти ответы на множество вопросов.

По словам Собянина, разработки столичных ИТ-компаний покупают в ОАЭ, Индии, Египте, ЮАР, Саудовской Аравии, Сербии и других странах. Например, компания Mainslab успешно продвигает сервис для страховых компаний.