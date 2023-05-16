Пушилин заявил о переброске резервов в Артемовск на фоне напряженной ситуации на флангах

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Российские силы получили дополнительные резервы в Артемовске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во вторник, 16 мая.

— Для Украины вообще Артемовск стал самой большой проблемой, и, конечно, они кинули туда достаточно серьезные резервы. Как раз по флангам — основное направление для прощупывания обороны. Были у них определенные успехи, но, я вам скажу, перекинули мы с других участков наших ребят, усилили, поэтому, я думаю, ситуация там должна выровняться, — рассказал он.

При этом ситуация в Артемовске остается напряженной, заключил Пушилин в эфире «Соловьев Live».

14 мая солдаты украинской армии, которые вернулись из Артемовска, заявили о том, что испытали ужас после столкновений с российскими военными. Военнослужащие рассказали, что артиллерийские обстрелы шли постоянно.

В Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды российской армии овладели еще двумя кварталами Артемовска. Параллельно с этим войска группировки «Юг» нанесли поражение 54-й мотопехотной бригаде, а также 60-й и 93-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины.