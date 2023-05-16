Трое мужчин в Подмосковье организовали крупную плантацию конопли

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, городской округ Воскресенск, село Конобеево Карта всех событий

В Подмосковье трое мужчин организовали в своих домах крупную плантацию конопли. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 16 мая.

По ее словам, злоумышленники организовали производство наркотиков в домах на территории деревни Расловлево и села Конобеево Воскресенского городского округа. Для этого они закупили семена и удобрения, а также оборудовали в своих домах парники при помощи тепловых ламп.

Их преступную деятельность раскрыли. По местам жительства выехали оперативники при поддержке отряда специального назначения «Гром». Мужчин задержали, а в их домах провели обыски. В результате правоохранители обнаружили девять мешков, 48 пакетов, прочие контейнеры с веществом растительного происхождения, а также 110 кустов. Позже экспертиза показала, что часть изъятого является коноплей. Остальное передали на исследование.

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По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконное приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства». Двоих фигурантов заключили под стражу, третий подписал обязательство о явке.

Другую плантацию конопли накрыли сотрудники полиции в Павловском Посаде. Мужчина оборудовал ее в собственном доме. У него обнаружили и изъяли 700 граммов наркотика и десять кустов запрещенного растения.