Проект по развитию сайта Мосприроды стартует на платформе «Город идей» 23 мая

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В период с 23 по 29 мая на платформе «Город идей» состоится проект «Мосприрода». Он посвящен развитию сайта mospriroda.ru. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Участники смогут предложить идеи по трем направлениям: наполнение сайта, новые разделы и дополнительное информирование, — говорится в материале.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, идеи участников проекта, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы.

Напомним, что более 10 тысяч человек приняли участие в проекте «Детский отдых», который проводился с 21 по 27 марта на платформе «Город идей». Отмечается, что все идеи будут реализованы в лагерях до 2025 года.

В 2023 году в экологических центрах и на природных территориях столицы откроются 40 новых экокружков. Посетители занятий смогут научиться создавать мультфильмы, делать поделки из вторсырья, а также определять виды птиц, растений и животных. Помогать им в этом будут специалисты ГПБУ «Мосприрода».

Напомним, что в столице в апреле 2023 года провели более 250 мероприятий экологической направленности. Горожане смогли посетить 80 экскурсий, 50 мастер-классов, 37 тематических занятий, 21 лекцию, 11 квестов, восемь праздников, кинопоказов, викторин и экологических игр.