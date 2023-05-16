ГБР Украины заподозрило офицера ВСУ в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных

Фото: gur.gov.ua

Одного из офицеров украинской армии заподозрили в государственной измене, поскольку 277 его военных оказались в плену. Об этом во вторник, 16 мая, сообщило государственное бюро расследований Украины.

— Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене одному из руководителей 501-го отдельного батальона морских пехотинцев вооруженных сил Украины, из-за которого 277 военных этого батальона оказались в плену, — говорится в материале.

Как сообщает РИА Новости, бойцы батальона вели бои в Мариуполе. Следствие считает, что начальник вещевой службы тыла 501-го батальона перешел на сторону России. Он якобы уговорил командира сдаться.

Недавно бывшего военного из Белгородской области Артема Семенова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену. Его задержали в конце апреля прошлого года, при этом преступление было совершено еще до начала спецоперации.

Госизмена стала в последнее время довольно распространенной обвинительной статьей. «Вечерняя Москва» разобралась на примере разных дел, как и за что по ней карают в России и других странах.