Открытие памятника композитору Глузу состоится на Востряковском кладбище 23 мая

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В столице 23 мая откроют памятник известному советскому, российскому композитору и общественному деятелю Михаилу Глузу. Об этом стало известно во вторник, 16 мая.

Открытие памятника произойдет в 12:00 на Востряковском (Южном) иудейском кладбище.

Михаил Глуз — российский композитор и общественный деятель, народный артист РФ (1996). Автор мюзиклов «Шалом-Шагал», «Принц и нищий», рок-оперы «Суламифь-Forever!», балета «Сон с продолжением» и других.

Он скончался на 70-м году жизни 8 июля 2021 года. Причина смерти Михаила Глуза не уточняется. Он родился 19 сентября 1951 года в Сахалинской области.

На Троекуровском кладбище в Москве в пятницу, 14 апреля, открыли памятник российскому тележурналисту и общественному деятелю Анатолию Лысенко. На церемонии открытия памятника также объявили о создании Фонда поддержки культурных и просветительских проектов имени Анатолия Лысенко.

Кроме того, на Новодевичьем кладбище в годовщину смерти российского политика Владимира Жириновского открыли памятник в его честь. Изваяние представляет собой фигуру Жириновского в полный рост, на гранитном основании надпись — его собственная цитата. Постамент памятника состоит из двух видов гранита: дымовский коричнево-черный и зеленоватый «балтик грин».